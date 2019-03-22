بالفيديو: كرواتيا تهرب من كمين أذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا صعبًا على نظيره الأذربيجاني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتقدم الضيف أذربيجان في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه راميل شياديف قبل أن يعود أصحاب الأرض ويتعادلوا في الدقيقة 44 عن طريق لاعبهم بورنا باريسيتس.

وفي الشوط الثاني خطف أندريه كراماريتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا ليقوده لحصد أول 3 نقاط بالمجموعة التي شهدت أيضًا فوز المنتخب السلوفاكي على ضيفه المجري بهدفين نظيفين.