بالفيديو: بلجيكا تستهل مشوارها في تصفيات كأس أمم أوروبا بثلاثية في مرمى روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل المنتخب البلجيكي مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بفوز مساء يوم أمس الخميس على نظيره الروسي بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وتقدم المنتخب البلجيكي سريعًا عن طريق لاعبه يوري تيليمانس، مُفتتحًا سجل أهدافه الدولية في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل المنتخب الروسي سريعًا في الدقيقة 16 مستغلاً خطأ لكورتوا ليتقدم هازارد مرة ثانية لفريقه في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني سجل هازارد هازارد هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

يُذكر أن المنتخب الروسي قد أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ألكسندر جولوفين في الدقيقة 90 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.