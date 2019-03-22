متولي عن التوقيع للأهلي: لم يحدث.. ولن أرحل دون علم الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى محمود متولي مدافع الإسماعيلي الأنباء المتداولة بشأن التوقيع للنادي الأهلي، رافضاً الحديث في الأمر بأكثر من النفي، مشيراً إلى احترامه للنادي الأصفر.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال متولي:"لن أدخر نقطة عرق واحدة طوال فترة وجودي داخل النادي الإسماعيلي، أتمنى أن يصل هذا الشعور الذي بداخلي إلى جماهير النادي".

Advertisements

ورداً على سؤال حول توقيعه للنادي الأهلي قال متولي:"لم يحدث، ولا أريد الحديث في هذا الأمر على الإطلاق، حتى مع المسئولين في النادي هذا الملف مغلق تماماً".

وأضاف مدافع الفريق الأصفر:"تركيزي في الفترة الحالية في الملعب فقط، أحترم الإسماعيلي جيداً وجمهوره، وأعرف قدره وقيمته جيداً".

وعن إمكانية رحيله عن صفوف الإسماعيلي قال متولي:"مستمر مع النادي الإسماعيلي ولدي عقد، وفي حالة رحيلي لن يحدث أي إجراء أو أي خطوة بدون علم النادي".