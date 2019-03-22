محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نفى محمود متولي مدافع الإسماعيلي الأنباء المتداولة بشأن التوقيع للنادي الأهلي، رافضاً الحديث في الأمر بأكثر من النفي، مشيراً إلى احترامه للنادي الأصفر.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال متولي:"لن أدخر نقطة عرق واحدة طوال فترة وجودي داخل النادي الإسماعيلي، أتمنى أن يصل هذا الشعور الذي بداخلي إلى جماهير النادي".
ورداً على سؤال حول توقيعه للنادي الأهلي قال متولي:"لم يحدث، ولا أريد الحديث في هذا الأمر على الإطلاق، حتى مع المسئولين في النادي هذا الملف مغلق تماماً".
وأضاف مدافع الفريق الأصفر:"تركيزي في الفترة الحالية في الملعب فقط، أحترم الإسماعيلي جيداً وجمهوره، وأعرف قدره وقيمته جيداً".
وعن إمكانية رحيله عن صفوف الإسماعيلي قال متولي:"مستمر مع النادي الإسماعيلي ولدي عقد، وفي حالة رحيلي لن يحدث أي إجراء أو أي خطوة بدون علم النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر متولي عن التوقيع للأهلي: لم يحدث.. ولن أرحل دون علم الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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