يونايتد يرد على برشلونة برفع أسعار التذاكر في أولد ترافورد

أكد مانشستر يونايتد أنه سيرفع قيمة التذاكر المخصصة لجماهير برشلونة المقبلة إلى إستاد أولد ترافورد، عندما يستضيف بطل إسبانيا في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، ليقلل تكلفة التذاكر لمشجعيه عند السفر إلى كاتالونيا لحضور مباراة الإياب.

تم إبلاغ نادي يونايتد الذي خصص لمشجعيه 4610 تذاكر لمباراة الإياب في كامب نو من منافسه برشلونة، أن سعر تذكرة مباراة الإياب لمشجعي النادي الإنجليزي سيكون 134 دولاراً، فيما اعتبرتها وسائل إعلام بريطانية أغلى تذكرة لمباراة ليونايتد بعيداً عن المباريات النهائية.

ورداً على ذلك رفع يونايتد قيمة التذاكر المخصصة لمشجعي برشلونة المتجهين إلى إستاد أولد ترافورد لتصل إلى نفس القيمة.

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وسيستغل يونايتد الربح الزائد في دعم تذاكر مشجعيه في لقاء الإياب لتتقلص القيمة إلى 75 جنيه إستراليني (98.4 دولار).

وقال يونايتد في بيان: “بشكل مشابه لما حدث في مواجهة فالنسيا في دور المجموعات، وفي مباراة إشبيلية خارج أرضنا في الموسم الماضي اضطررنا مجددا لاتخاذ القرار الأصعب بتحديد أسعار التذاكر لجماهير برشلونة في أولد ترافورد بنفس القيمة التي حددها برشلونة لنا في مباراة الإياب”.

وأضاف: “سنستغل الربح الإضافي في تخفيض سعر التذاكر بقيمة 27 جنيه إسترليني لكل مشجع مسافر إلى برشلونة”.