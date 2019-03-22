لاعبة إنجليزية تعتزل الكرة بعد إيقافها بسبب “العنصرية”

أنهت لاعبة كرة القدم صوفي جونز مسيرتها الرياضية، وذلك عقب إيقافها بسبب الإهانات العنصرية، وهو ما جعل فريقها شيفلد يونايتد ينهي تعاقده معها.

عوقبت اللاعبة بالإيقاف لمدة 5 مباريات، إثر ما بدر منها خلال المواجهة التي جمعت بين فريقها وتوتنهام هوتسبر في يناير (كانون الثاني) الماضي.

واتهمت جونز التي فرض عليها أيضاً غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (223 يورو)، ووجدت مذنبة عقب قيامها بتقليد “صوت قرد” كإهانة للاعبة السبيرز ريني هيكتور.

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وعلى الرغم من مزاعم اللاعبة التي اتهمت الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد الرجوع لكاميرات الفيديو للتأكد من الاتهامات الموجهة لها، كان تم اتهامها بخرق قاعدتين للاتحاد وهما استخدام لغة مسيئة، وأيضاً الإشارة إلى الأصل العرقي سواء كان اللون أو العرق.

ورداً على الاتهامات التي وجهت لجونز قرر نادي شيفلد يونايتد فسخ تعاقده معها.

وكتبت اللاعبة على شبكات التواصل الاجتماعي: “بكل حزن شديد نابع من قلبي أرى أنني غير قادرة على مواصلة اللعب في هذه المنظمة التي لا تثق بي”.