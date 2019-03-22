رأي ميك شوماخر الصريح بمقارنته مع والده

عبر ميك شوماخر عن سعادته وفخره بمقارنة الناس له بوالده مايكل، في وقت يستعد لخوض سباقه الأول في فورمولا 2 في البحرين الأسبوع المقبل.
تبع ميك خطوات والده الأسطورة بالانضمام إلى أكاديمية فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وسينافس السائق الألماني، (19 عاماً)، والذي نال والده 5 من ألقابه القياسية 7 في فورمولا 1 مع فيراري، في فورمولا 2 في العام الحالي، بعد حصد لقب فورمولا 3 الأوروبية في 2018.
وقال ميك في فيديو بثه فريقه بريما الذي فاز بلقب فورمولا 2 في 2017 مع سائق فيراري الحالي شارل لوكلير: “عندما يقارنني الناس بوالدي لا أشعر بأي مشكلة، الأمر بسيط”.
وتابع: “مقارنتي بأفضل سائق في تاريخ فورمولا 1 هدف أرغب في تحقيقه، وعندما يرتبط الأمر بوالدي ومثلي الأعلى فإنه يحمل مذاقاً خاصاً جداً، أشعر بالفخر الشديد عندما تتم مقارنتي به لأنه يدفعني لمزيد من التعلم والتطور”.
ولم يظهر مايكل شوماخر (50 عاماً) علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس في حادث تزلج في فرنسا في 2013.
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