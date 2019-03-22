قرار “يويفا” النهائي بشأن احتفال رونالدو ضد أتلتيكو

أفلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إيقاف كان سيكلف فريقه يوفنتوس الإيطالي غالياً، بعدما اكتفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغريمه مبلغ 20 ألف يورو فقط لـ”سلوك غير لائق”، وذلك على خلفية الطريقة التي احتفل بها بتسجيل “هاتريك” ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، قاد به فريقه الى ربع نهائي دوري الأبطال.

قام لاعب ريال مدريد السابق، وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالاحتفال بهدفه الثالث بطريقة مماثلة لتلك التي لجأ إليها سيميوني في مباراة الذهاب.

وبعد الاكتفاء بغرامة 20 ألف يورو تنفس يوفنتوس الصعداء، وسيكون بإمكانه الاعتماد على اللاعب المنضم إليه الصيف الماضي، بهدف محاولة قيادته إلى لقبه الاول في دوري الأبطال منذ 1996، حين توج على حساب أياكس أمستردام الهولندي، خصمه المقبل في الدور ربع النهائي