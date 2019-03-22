مدرب إنبي: لهذه الأسباب لقاء الإسماعيلي صعب

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي أن لقاء الإسماعيلي بالدوري السبت المقبل في غاية الصعوبة للفريقين خاصة إنبي نظرا لتفوق المنافس في اللقاءات الأخيرة بالدوري. الأخيرة بالدوري. وقال ماهر الإسماعيلي تحسن بشكل ملحوظ في أدائه رغم خروجه أفريقيا حيث استفاد جيدا من الاحتكاك الأفريقي بدوري الأبطال. بجانب وجود ضغوط عديدة على فريقه بسبب عدم التوفيق الذي يلازمه في اللقاءات الأخيرة. وأبدى ماهر تفاؤله بعد الروح والإصرار التي وجدها على وجوه اللاعبين والرغبة في الخروج من عنق الزجاجة.

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