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تدريبات للاعبي الإسماعيلي المستبعدين

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طالب البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بتقديم موعد المران للمستبعدين 24 ساعة حيث من المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته اعتبارًا من غدا الجمعة استعدادًا للقاء انبى نهاية مارس الجارى

ببطولة الدورى المصري الممتاز.

 

قاد البرازيلى كارلوس هينريكىمدرب الأحمال  تدريبات اللاعبين اللاعبين المستبعدين التى اقيمت اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

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شارك فى المران مجموعة من اللاعبين التى

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لم تشارك فى المباريات الأخيرة سواء للاصابة أو لأسباب فنية ، حيث تركز على مجموعة من الجمل الفنية قبل أن يتطرق لتدريبات بدنية.

 

شهد المران تواجد أحمد قناوى المدرب العام بجانب ناصر هريدى واسلام محسن عضوا الجهاز الطبى حيث أشرف الأول على تدريبات متولى فى الجيم.

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