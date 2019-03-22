تدريبات للاعبي الإسماعيلي المستبعدين

طالب البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بتقديم موعد المران للمستبعدين 24 ساعة حيث من المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته اعتبارًا من غدا الجمعة استعدادًا للقاء انبى نهاية مارس الجارى

ببطولة الدورى المصري الممتاز.

قاد البرازيلى كارلوس هينريكىمدرب الأحمال تدريبات اللاعبين اللاعبين المستبعدين التى اقيمت اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

Advertisements

شارك فى المران مجموعة من اللاعبين التى

لم تشارك فى المباريات الأخيرة سواء للاصابة أو لأسباب فنية ، حيث تركز على مجموعة من الجمل الفنية قبل أن يتطرق لتدريبات بدنية.

شهد المران تواجد أحمد قناوى المدرب العام بجانب ناصر هريدى واسلام محسن عضوا الجهاز الطبى حيث أشرف الأول على تدريبات متولى فى الجيم.