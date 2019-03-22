محمود متولي يواصل إستعداداتة لمواجهة انبي

واصل محمود متولى مدافع الإسماعيلى تدريبات تأهيلية اليوم فى صالة الجيم ، وذلك تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للفريق. الجهاز الطبى للفريق. ويعانى متولى من شد بالعضلة الأمامية حيث يخوض برنامج تأهيلى مكثف سعيا لاستعادة جاهزيته قبل مواجهة إنبى. ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى يوم 29 مارس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

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