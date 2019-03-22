محمود متولي يواصل إستعداداتة لمواجهة انبي

واصل محمود متولى مدافع الإسماعيلى تدريبات تأهيلية اليوم فى صالة الجيم ، وذلك تحت إشراف ناصر هريدى عضوالجهاز الطبى للفريق.
ويعانى متولى من شد بالعضلة الأمامية حيث يخوض برنامج تأهيلى
ويحل الدراويش ضيفا على الفريق البترولى يوم 29 مارس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.
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