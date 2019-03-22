محمد مجدي يشارك في مران الإسماعيلي

شارك اللاعب محمد مجدى قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى التدريبات الجماعية عصر اليوم الخميس، وذلك خلال مران المستبعدين. ويضع مجدى يده فى الجبس بعد تعرض اصابعه للكسر خلال مشاركته فى مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا. Advertisements وحرص أحمد قناوى المدرب العام على مطالبة اللاعب بعدم بالالتحام بشكل قوى لحين تماثل يد للشفاء. ويستعد الفريق لملاقاة انبى نهاية مارس الجارى ، ضمن منافسات مسابقة الدورى المصري الممتاز.

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