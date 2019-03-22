خالد بيومي عن قميص مصر الجديد: “الاتحاد يعيش في القرون الوسطى”

عبر المحلل الرياضي المصري الشهير “خالد بيومي” عن احباطه وغضبه العارم من شكل الزي الجديد لمنتخب مصر الأول، الصادر عن شركة بوما الألمانية منتصف الأسبوع الجاري.

القميص المثير للجدل، صمم خصيصًا كي يخوض به الفراعنة مباريات كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية بعد سحب التنظيم من الكاميرون بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ونال القميص موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”، أعنف من تلك التي طالت التصميم القديم الذي أصدرته شركة أديداس الألمانية قبل بدء كأس العالم 2018.

وتساءل خالد بيومي عما إذا كان الشعب المصري هو مَن يمتلك الاتحاد المصري لكرة القدم أم أن العكس هو الذي يحدث، لعدم احترام مسؤوليه للذوق العام ولتساهله مع شركة بوما في تقديم تصميم لا يعكس حضارة وتاريخ وثقافة الشعب المصري.

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القرون الوسطى

وتحسر خالد بيومي على شكل قميص مصر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، خاصةً عندما تابع صور تقديم المنتخب الإيطالي لقميصه الجديد والصادر عن نفس الشركة “بوما”، لكن الفارق كان شاسعًا بين تعامل الشركة مع إيطاليا وتعاملها مع مصر.

وأوضح “تابعت تقديم إيطاليا للقميص الجديد أثناء معسكر الاتزوري في الكوفرشيانو، تأكدت أن اتحادنا يعيش في القرون الوسطى، هل نحن نمتلك اتحادًا، أم أن الاتحاد هو الذي يمتلكنا؟”.

وأكد عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم “سيف زاهر” عبر شاشة قناة أون سبورت، تدخل رئيس الاتحاد “هاني أبو ريدة” في عملية اختيار تصميم القميص الجديد الذي ستخوض به البلاد كأس أمم أفريقيا 2019، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مُتسع من الوقت لمراجعة شركة بوما لإصدار تصميم آخر.

وقدمت صفحة مصرية عبر الفيسبوك تحمل عنوان “مصممين عالناصيه”، وتضم 42 ألف معجب، العديد من التصميمات المختلفة والجميلة لقميص المنتخب المصري، تعكس ثقافة وتاريخ البلاد الفرعوني الطويل، لكن رئيس الاتحاد المصري لم يلق ولو نظرة واحدة على تلك الأعمال قبل تنفيذ شكل القميص الجديد مع بوما، ما أخرجه بهذا الشكل المتواضع.