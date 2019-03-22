رياضة | وكيل نجم إنتر ميلان يفجر قنبلة بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل نجم إنتر ميلان يفجر قنبلة بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميتهات هاليس وكيل سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، يسعيان بقوة للتعاقد مع موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل ﺳﻜﺮﻳﻨﻴﺎﺭ في تصريحات صحفية " ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﻭﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ".

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وأضاف :" ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺇﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ ﺑﻌﺮﺿﻪ، ﺳﻴﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺳﻜﺮﻳﻨﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﻒ".

ويقدم سكرينيار مستويات مميزة رفقة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، مما جعله محط أنظار الفرق الكبري في أوروبا.