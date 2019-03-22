رياضة | مدرب الإسماعيلي السابق يصدم مصر ويرشح هذا المنتخب للتتويج بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي السابق يصدم مصر ويرشح هذا المنتخب للتتويج بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للاسماعيلي والحالي لمنتخب أوغندا، عن بطولة أمم إفريقيا 2019، ورأيه بخصوص إقامتها في مصر، والمرشح الأبرز لحصد لقب البطولة.

وقال "ديسابر" في تصريحات تليفزيونية: " تجربتي مع منتخب أوغندا خطوة جيدة ، وتأهلنا لبطولة الأمم الإفريقية والفرصة متاحة للاستعداد الجيد للبطولة".

وأضاف: "تأهلنا لبطولة أمم إفريقيا ونحن في الصدارة ودون أن تستقبل شباكنا أي هدف حتي الآن وقبل المباراة الأخيرة أمام تنزانيا".

وتابع: "طموحاتي مع منتخب أوغندا تطوير كرة القدم هناك خاصة مع المنتخب الوطني، وكان هدفنا الأول التأهل لبطولة أمم افريقيا..واتطلع بمنتهي الشغف للحضور إلي مصر والمشاركة في البطولة القارية".

وواصل: " أنا سعيد بإقامة بطولة أمم افريقيا في مصر، مع العلم أن الأمور في الكاميرون جيدة لأنني عرفتها عندما كنت مدربًا للقطن، ولكنني افضل اقامتها في مصر لان الظروف هناك جيدة والملاعب جيدة واحب الجماهير المصرية وخاصة بالاسماعيلية".

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وأكمل تصريحاته: "توجد منتخبات قوية في إفريقيا، نعلم أن منتخب مصر فريق جيد ويلعب على أرضه في البطولة القادمة، ولكن منتخب السنغال أيضًا مُرشح للتتويج باللقب الإفريقي، ومنتخبنا مؤهل للمنافسة بقوة وسنستعد بشكل جيد للخطوة المقبلة".

وأضاف: "اتطلع للعب في الاسماعيلية لأنني اعلم الأجواء هنا ولي ذكريات جيدة مع الإسماعيلي، وإذا كنت سأختار المكان الذي نلعب فيه البطولة سوف أختار اللعب في الإسماعيلية بالتأكيد".

وبخصوص العروض التدريبية قال: "أركز حاليًا مع منتخب اوغندا وهدفي خوض البطولة بتركيز 100% وأنا لا أفكر أو اتحدث عن المستقبل لأن البطولة مهمة جدًا لدولة أوغندا، وعلينا أن نركز على تحقيق هدفنا".

واشاد في نهاية تصريحاته بتجربته التدريبية مع الإسماعيلي قائلًا: "تجربتي مع الاسماعيلي كانت جيدة وكنت احب اللاعبين والجماهير ولكن هكذا هي الحياة والأن اخوض تجربة أخري مع أوغندا واركز في مهمتي معه حاليًا".