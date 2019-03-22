رياضة | عاجل.. نجم الإسماعيلي يكشف لأول مرة حقيقة توقيعه للأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الإسماعيلي يكشف لأول مرة حقيقة توقيعه للأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح محمود متولي لاعب الاسماعيلي حقيقة توقيعه على عقود إنتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "متولي" في تصريحات تليفزيونية: " لم أوقع على أي عقود مع الأهلي أو أي نادي آخر حتي الآن".

وأضاف: "احترم الاسماعيلي جدًا وأعلم قيمته جيدًا ومرتبط بعقد مع النادي ولن أقوم بأي شيء من خلف إدارة النادي".

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وأتم تصريحاته: " أغلقت باب الحديث حول أي شيئ يخص التعاقد أو العروض المقدمة لي، ولا أتحدث فيها حتي مع مسؤولي الاسماعيلي، وأركز في المباريات والملعب فقط".

وارتبط اسم محمود متولي بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.