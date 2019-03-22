رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 22 مارس 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019 عدداً من المواجهات القوية بمختلف البطولات أوروبياً وإفريقياً وفيما يلي نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" أهم مواعيد اليوم والقنوات الناقلة لها.

- تصفيات اليورو 2020:

انجلترا × التشيك: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 1 HD بصوت سوار الذهب

البرتغال × أوكرانيا: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 4 HD

مولدوفا × فرنسا: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 6 HD

- تصفيات كأس أمم إفريقيا:

مالاوي × المغرب: اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 5 HD

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السودان × غينيا: اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت

تونس × سوازيلاند: اليوم في تمام الساعة 8:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 7 HD

الجزائر × جامبيا: اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 5 HD

- مباريات ودية:

الأرجنتين × فينزويلا: اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورت 3 HD

- نهائي كأس الخليج العربي:

الوحدة × الأهلي: اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة