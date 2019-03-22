رياضة | صلاح أمين ونجوم الإنتاج يؤازرون عامر عامر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح أمين ونجوم الإنتاج يؤازرون عامر عامر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من لاعبي الكرة المصرية على مؤازرة على عامر عامر، حارس مرمى المنتخب الوطنى وفريق الإنتاج الحربى، عقب إجرائه عملية جراحية فى الركبة، مساء يوم الخميس.

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وجاء في مقدمة اللاعبين الذين حرصوا على زيارة عامر عامر، صلاح أمين مهاجم النجوم اف سي، الذي واسى حارس الإنتاج عقب تعرضه للإصابة في معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لمباراة النيجر بالتصفيات الإفريقية.

كما حرص كل من الظهير الأيسر أحمد شديد قناوي والمهاجم أحمد رؤوف لاعبي الإنتاج الحربي على الاطمئنان على زميلهم.