رياضة | كرواتيا تحصد الانتصار الأول في تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرواتيا تحصد الانتصار الأول في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب كرواتيا انتصاراً ثميناً من منتخب إذربيجان بالجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2020.

انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، تقدم منتخب إذربيجان في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب شياديف، ثم تعادل باريسيتش في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجلت كرواتيا هدف الفوز عن طريق اللاعب اندريج كراماريتش في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا 2-1.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الكرواتي أول ثلاثة نقاط في صدارة المجموعة فيما تذيل منتخب إذربيجان المجموعة بدون نقاط.