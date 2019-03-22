رياضة | الأهلي يوضح موقف "أشرف وهشام" من مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح موقف "أشرف وهشام" من مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق بات جاهزا لمواجهة القمة أمام الزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري في الدوري.

وقال عبد الحفيظ: كدمة الظهر التي تعرض لها أيمن في مباراة شبيبة الساورة لن تعوق مشاركته في لقاء القمة وهشام محمد أصبح جاهز تماما طبيا وبدنيا لمباراة القمة وتتوقف مشاركته فقط على قرار الجهاز الفني".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز متفوقًا على الأهلي بنقطتين فقط الذي يحل في المركز الثاني، وسيمثل لقاء الفريقين أهمية كبيرة في تحديد إمكانية دخول حامل اللقب في المنافسة على اللقب بقوة.