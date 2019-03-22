رياضة | ميسي على رأس تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام فنزويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي على رأس تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الغد أمام منتخب فنزويلا في لقاء ودي بين المنتخبين.

وشهدت التشكيلة المتوقعة تواجد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على الرغم من الشكوك التي كانت تحوم حول مشاركته بسبب الإصابة التي عاني منها في الفترة الماضية.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن المدرب سكالوني سيعتمد أيضاً في الخط الهجومي على لوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر في التشكيلة الأساسية بعدما سجل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً سبعة أهداف في 11 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأرجنتيني بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمي: أرماني

خط الدفاع: تاجليافكو ، فويث ، ميركادو ، مونتيل

خط الوسط: لو سيلسو ، باريديس ، جونزالو مارتينيز، سالفيو

خط الهجوم: ميسي ، لوتارو مارتينيز