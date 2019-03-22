رياضة | صلاح رابعا في قائمة الأغلى بالعالم للمنتخبات متفوقا على رونالدو وهازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح رابعا في قائمة الأغلى بالعالم للمنتخبات متفوقا على رونالدو وهازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع في قائمة أعلى لاعبي العالم من ناحية القيمة المالية على مستوى منتخبات العالم.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأحصائيات، عن أعلى 30 لاعب قيمة مالية لكل منتخبات العالم، والتي شهدت تواجد صلاح نجم المنتخب الوطني رابعا بقيمة بلغت 150 مليون يورو.

وتصدر هذه القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بقيمة بلغت 200 مليون يورو، متفوقا على البرازيلي نيمار زميله في الفريق وصاحب المركز الثاني بقيمة مالية وصلت 180 مليون يورو.

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بينما جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثالث بـ160 مليون يورو، بفارق 10 مليون يورو عن صلاح نجم ليفربول الذي تساوى مع الثنائي البلجيكي هازارد لاعب تشيلسي ودي بروين نجم مانشستر سيتي والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

فيما جاء النجم الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي في المركز السابع بقيمة بلغت 100 مليون يورو، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الثامن.

كما تواجد النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع والعشرين بقيمة مالية وصلت 60 مليون يورو.