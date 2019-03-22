رياضة | زيدان يحرج بيريز ويرفض هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحرج بيريز ويرفض هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أعترض على التوقيع مع الصفقة التي وضعها رئيس النادي فلورنتينو بيريز على طاولة التعاقدات.

وتم وضع رودريجو مورينيو على طاولة ريال مدريد لتدعيم الهجوم ، في عملية أراد جولين لوبيتيجي إغلاقها في الصيف الماضي ، وأعاد بيريز إهتمامه بمهاجم فالنسيا مجددًا لنقله لسانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يسعى للتوقيع مع رودريجو مورينو في الصيف المقبل ، ولكنه واجه إعتراض قوي من زيدان الذي لا يفكر في دمجه لتشكيلته بالموسم المقبل.

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وأكد الموقع أن زيدان لم يمنح بيريز الضوء الأخضر لإتمام صفقة رودريجو ، ويرى أنه من الأفضل مواصلة الاعتماد على كريم بنزيمة.

وبهذا المعنى ، فإن رغبات زين الدين زيدان موجهة بشكل أكبر إلى لاعبين مثل لوكا يوفيتش أو تيمو فيرنر أو ماورو إيكاردي ، ولا يرى أن رودريجو أفضل من ماريانو دياز وهو البديل الحالي لكريم بنزيمة الذي سيتم طرده في الصيف.

ويبحث رودريجو عن الخروج من ملعب الميستايا في نهاية الموسم ، وتم وضعه أيضًا على طاولة برشلونة الذي يسعى إلى تعزيز مركز رأس الحربة بعد الشراء السخيف لباكو ألكاسير في وقت سابق.

ويراهن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على رودريجو لتدعيم هجوم البلوجرانا في الموسم المقبل ، في حين أن رد زيدان كان واضح وهو أنه لا يريده ضمن فريقه.