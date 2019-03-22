رياضة | روني يصدم الجميع بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روني يصدم الجميع بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإنجليزي واين روني مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، أنه يتمنى تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب ليفربول.

وقال روني وفقا لصحيفة "ميرور"، آمل أن يتغلب مانشستر سيتي على ليفربول، لا أستطيع تحمل رؤيتهم يفوزون بها، سيكون كابوسًا لأي مشجع لإيفرتون.

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وتابع مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أتمنى أن يفوز مانشستر سيتي بالبريميرليج، أنا لا أستطيع تحمُّل مشاهدة ليفربول يفوز به، هم فازوا بالأبطال عام 2005 ولا زالوا يتحدَّثون عنها حتى الآن، وإذا حققوا اللقب فسيتمدد حديثهم لـ15 سنة إضافية.

وأتم روني، أنه امر رائع بالنسبة لي أن اكون خارج البلاد بينما هذين الفريقين يقاتلان على اللقب.

وكان روني قد انضم إلى الفريق الأميركي في يونيو الماضي بعقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام قادما من إيفرتون الإنجليزي.