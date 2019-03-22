رياضة | الكشف عن رسائل زيدان للاعبي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن رسائل زيدان للاعبي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الرسائل التي أرسلها الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إلى لاعبي النادي الملكي، بعد عودته.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن زيدان يتطلع إلى خلق منافسة داخل ريال مدريد، حيث يتنافس 23 لاعبًا في النادي الملكي على دخول التشكيل الأساسي.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة اعتماد زيدان على الحرس القديم في ريال مدريد، فإن الأمور ستتغير الأمور في الصيف المقبل، وستزداد القيمة السوقية للاعبين.

وأردفت أس أن زيدان أرسل رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، من خلال عدم الاعتماد على تيبو كورتوا بشكل أساسي أمام سيلتا فيجو، والدفع بكيلور نافاس أساسيًا.

وأنهت الصحيفة الإسبانية أن عودة زيزو إلى النادي الملكي مع المشاعر الطيبة التي جاءت معه، يدل على أن الميرنجي يحتاج إلى يد ناعمة، الكل سيلعب أو سيحصلون على فرصة على الأقل.