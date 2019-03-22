رياضة | جماهير المنصورة تهاجم لاعبي طنطا وتقذفهم بالزجاجات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المنصورة تهاجم لاعبي طنطا وتقذفهم بالزجاجات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أعداد من جماهير المنصورة التي حضرت مباراة قمة الدلتا أمام طنطا اليوم، بالجولة 23 من دوري القسم الثاني، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي، بالهجوم علي لاعب طنطا عقب إطلاق محمود عاشور حكم المباراة صافرة أنتهاء اللقاء.

كما ألقت بعض الجماهير عبوات وزجاجات المياة، علي لاعبي طنطا عقب خروجهم من ملعب المباراة، لغرف خلع الملابس، ووجهوا السباب لهم.

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وذلك عقب مشاداة وإشتباك، حدث بين كريم بدير لاعب وسط المنصورة، وإسلام طارق حارس مرمي طنطا، عقب إنتهاء المباراة، وذلك بسبب إتهام بدير لحارس طنطا بتضيع الوقت بدون داعي.

والجدير بالذكر أن جماهير البرتقالي بدأت بتوجيه السباب لنادي طنطا منذ قدومهم لأرض الملعب، وشهدت المباراة أجواء مشحونة.

وكان قد حسم التعادل الإيجابي المبارة مما أدي الي خروج المنصورة من منافسة الصعود هذا الموسم، ويتصدر طنطا البطولة ويواجه غزل المحلة في الجولة المقبلة يوم الخميس القادم.