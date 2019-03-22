الامارات | سكورزا: لن ننتظر هدايا أحد.. وقادرون على الوصول للأولمبياد

شكرا لقرائتكم خبر عن سكورزا: لن ننتظر هدايا أحد.. وقادرون على الوصول للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الأوليمبي، البولندي ماسيج سكورزا، أن الفريق الإماراتي حضر إلى الرياض وهدفه الأول والأخير الحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني من التصفيات.
وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة لبنان: «نحترم طموحات جميع الفرق التي وقعت معنا في المجموعة الرابعة، خصوصاً المنتخب السعودي، لكننا سنلعب كل المباريات من أجل الفوز لحسم التأهل بأيدينا لا بأيدي الآخرين».
وأضاف: «علينا أن نعترف بأن معلوماتنا عن المنتخب اللبناني ليست كافية، لأنه لم يخض أي مباريات ودية، كما قال مدربه، لقد عملنا على متابعة الكثير من مباريات الدوري اللبناني للوقوف على مستوى لاعبي لبنان، وبصرف النظر عن كل هذا فنحن لا نفكر إلا في أنفسنا وفي الأسلوب الذي سنلعب به المباراة».
وأكمل: «أعتقد أن كل المنتخبات تواجه بعض الصعوبات في طريق إعدادها للتصفيات، ولسنا نحن أو لبنان فقط، أريد فقط أن أركز على الإيجابيات، وأهمها تطور مستوى لاعبينا، والإصرار الذي شعرت به من جانبهم بالهدف الذي من أجله سنخوض التصفيات، فنحن نحلم بأن نكون بين المنتخبات الثلاثة التي ستمثل آسيا في أولمبياد طوكيو، وهذا حق مشروع لنا ونحن قادرون على تحقيقه».
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