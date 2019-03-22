شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يصل دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق لصور اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل فريق أرسنال لكرة القدم، أمس إلى مطار دبي الدولي قادما من لندن، على متن إحدى طائرات الإمارات A380، استعداداً لخوض مباراة ودية أمام فريق النصر، وللمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم الثلاثاء المقبل.
وتحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول. وسيعسكر أرسنال في دبي ضمن تحضيراته للعودة لاستئناف المسابقات المحلية في إنجلترا وأوروبا. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر راعيه «طيران الإمارات».
ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وأوباميانغ ومخيتاريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف إلى صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أرسنال يصل دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق لصور اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.