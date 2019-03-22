الامارات | الإمارات تُوجت في كل الألعاب بدورة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُوجت في كل الألعاب بدورة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى أبطال الإمارات مشاركتهم في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، التي اختتمت أمس، بحصاد وإنجاز تاريخي وصل إلى 182 ميدالية في 24 لعبة شاركوا فيها، وبوفد هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وحصل أبطال الإمارات على ميداليات في جميع الألعاب، بواقع 64 ذهبية و55 فضية و63 برونزية.

يذكر أن الإمارات شاركت في الألعاب بـ297 رياضياً ورياضية منهم 189 من الذكور و89 من الإناث، و94 مدرباً ومرافقاً ومعالجاً، و125 لاعباً من صغار السن من عمر 2 إلى 7 سنوات وستة لاعبين مشاركين في العروض الفلكلورية لبرنامج الرقص، وستة لاعبين مشاركين في مؤتمر الشباب الدولي، ليتجاوز العدد 500 مشارك من الإمارات.

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما بنت سهيل المزروعي، في تصريحات صحافية: إنجاز جديد يحققه أبناء الإمارات أمام العالم أجمع، لنثبت للجميع مرة اخرى أننا دولة لا تنافس لتتواجد فقط بل تنافس لتصل للمراكز الاولى، ولتنجز وتحقق الاحلام وتغير للأفضل.

ومن أبرز الرياضات التي حقق فيها نجوم المنتخبات الوطنية الذهب، كانت رياضات السباحة بـ7 ذهبيات، والبولينغ والفروسية ورفع الأثقال (6 لكل لعبة)، والدراجات الهوائية والتزلج المدولب (4 لكل لعبة)، يضاف إلى ذلك أن المنتخب توج بطلاً في سباعيات الكرة للسيدات، وفي كرة اليد للرجال، والسلة لأصحاب الهمم رجال، وكرة الطائرة موحد رجال، كما حل وصيفاً في العديد من الألعاب الجماعية الأخرى.

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أبطال الإمارات حققوا

حصاداً تاريخياً وصل

إلى 182 ميدالية،

هي 64 ذهبية

و55 فضية

و63 برونزية.