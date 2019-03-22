الامارات | عبدالملك.. يستمتع بالأجواء العائلية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك.. يستمتع بالأجواء العائلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، عبدالملك محمد، أنه يستمتع كثيراً بالأجواء العائلية، وقضاء أطول وقت ممكن مع أسرته، بعدما كان عمله في السابق في المجال الرياضي يأخذ كل وقته. وقال عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»: «أستغل وقت فراغي في العديد من الأنشطة، ومن بينها القراءة». يذكر أن عبدالملك تقاعد أخيراً عن منصب الأمين العام للهيئة، بعد مسيرة حافلة في العمل الرياضي، امتدت أكثر من 40 عاماً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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