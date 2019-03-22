الامارات | سالمين خميس.. التأهيل بالملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن سالمين خميس.. التأهيل بالملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس، مجموعة من تدريبات تقوية العضلات، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الماضية لـ«فرسان دبي»، حسب ما نشر خميس على حسابه في «إنستغرام»، إذ خاض بعدها تدريبات الملاكمة، ضمن مرحلة التأهيل للعودة إلى المباريات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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