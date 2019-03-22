الامارات | خديجة.. الأولمبياد قبل شهر العسل

شكرا لقرائتكم خبر عن خديجة.. الأولمبياد قبل شهر العسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت لاعبة المنتخب الموريتاني لأصحاب الهمم لتنس الطاولة، خديجة زين العابدين (26 عاماً)، شهر العسل، بهدف المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019)، خصوصاً أن خديجة، التي دخلت القفص الذهبي قبل أسبوعين فقط من انطلاق الدورة التي تقام مرة كل أربع سنوات، من ضمن بعثة اقتصرت في تمثيل بلادها على خمسة رياضيين فقط، منهم ثلاثة ذكور وفتاتان. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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