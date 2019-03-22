شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يحذر لاعبي الأهلي والزمالك من «فتنة القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر خافيير أجيري، لاعبى الأهلى والزمالك من الحديث عن لقاء القمة الذي يجمع الفريقين يوم 30 مارس الجارى بالدورى، لتخوفه من حدوث أزمة بين اللاعبين بعدما اشتعلت الأجواء مبكرا بين القطبين عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب 2-2 بجانب الحرب الكلامية بين الجماهير على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وحرص المدير الفنى على منح تعليماته للاعبى الأهلى، كما اجتمع بثلاثى الزمالك عقب انضمامهم للمعسكر لتحذيرهم من إثارة أي أزمات وطلب من الجميع التركيز فقط مع المنتخب وعدم الانسياق وراء أي امور قد تعكر صفو الأجواء داخل المعسكر.

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فيما باتت فرص أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز كبيرة في حراسة عرين الفراعنة أمام النيجر، بعد توصية أحمد ناجى مدرب الحراس للمدير الفنى بالدفع بحارس بيراميدز باعتباره الأجهز فنيا وبدنيا وامتلاكه الخبرة الدولية التي تساعده على الظهور بمستوى جيد في المباراة، فضلا عن الإشادة المستمرة من ناجى بالحارس منذ دخوله المعسكر، بينما يرى أن جنش غير مؤهل للمباراة بسبب حالته النفسية السيئة عقب تعادل فريقه مع المقاولون العرب واستقبال شباكة هدفين، فيما خرج محمد أبوجبل من ترشيحات الجهاز الفنى للمشاركة في المباراة.

كما يدرس مدرب الفراعنة الدفع بمحمود تريزيجيه في الجبهة اليمنى كجناح أيمن على أن يتم الدفع بعمرو وردة في الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمد صلاح عن المباراة، على أن يجرى تعديلات في باقى المراكز وسيكون للجدد دور في المباراة باعتبارها تحصيل حاصل بعد أن حسم المنتخب التأهل قبل جولة الختام.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، تحمل تكاليف علاج عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، الذي أصيب خلال معسكر الفراعنة الحالى.

وغادر حارس الإنتاج المعسكر بعد 3 أيام من انضمامه، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال أحد تدريبات المنتخب. ويخوض المنتخب تدريبه الأخير اليوم الجمعة على ملعب المباراة التي ستقام غداً بعد وصول البعثة أمس إلى العاصمة نيامى على متن طائرة خاصة لمواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وينتظر أن يركز أجيرى خلال المران على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال المباراة بجانب مراجعة التكليفات على أن يعقب التدريبات جلسة كما جرت العادة قبل كل مباراة للحديث عن طريقة لعب وأداء النيجر، فيما يحضر إيهاب لهيطة مدير المنتخب الاجتماع الفنى المقرر عقده اليوم بحضور طاقم التحكيم ومسؤولى النيجر للترتيب للمباراة والاستقرار على لون الطاقم المقرر أن يرتديه كل منتخب.