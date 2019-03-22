شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض التعليق على انتقادات رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، الرد على الهجوم والانتقادات التي طالت المجلس من رئيس نادى الزمالك، عقب مباراة فريقه مع المقاولون العرب، الخميس، والتى انتهت بالتعادل 2- 2 في الدوري الممتاز.

كان رئيس النادي قد هاجم الحكم وأعتبره ظلم فريقه أمام المقاولون، كما انتقد اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وأكد مصدر داخل الجبلاية أن المجلس يثق في الحكام، مشيراً إلى أن الأخطاء التحكيمية واردة في عالم كرة القدم.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة يربح بطلب الزمالك استقدام حكام أجانب لمبارياته المقبلة في الدورى، بشرط أن يتحمل النادى التكاليف المالية للحكام، والتى تُقدر بحوالى 20 ألف دولار في المباراة الواحدة.

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وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة ينتهج مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وأنه يرحب بطلب أي نادٍ يرغب في استقدام حكام أجانب لمبارياته، وذلك بعد موافقته على طلب بيراميدز، الذي يقوم بتحمل تكاليف الحكام.

يأتى هذا، في الوقت الذي وجّه فيه «أبوريدة» انتقادات حادة إلى لجنة الحكام، التي يشرف عليها عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بسبب كثرة المشاكل التحكيمية للأندية خلال الموسم الجارى، وعدم قيام «عبدالفتاح» بتنفيذ وعده بالعمل على علاج المشاكل التحكيمية من أجل تقليل الأخطاء، خصوصاً خلال المباريات المؤثرة بالدورى.

وأجرت «المصرى اليوم» اتصالاً بالحكم محمد الحنفى للحصول على تعليقه لكنه رفض التصريح.

وقال: «أنا ممنوع من الحديث لوسائل الإعلام، وأن عصام عبدالفتاح هو المنوط بالرد». فيما يدرس رئيس الاتحاد تعيين رئيس جديد للجنة الحكام بداية من الموسم الجديد، خصوصاً في ظل انشغال «عبدالفتاح» بدوره في منصبه الجديد في لجنة تطوير أداء الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والتى دفعته إلى السفر المتواصل خارج البلاد.

وكان «عبدالفتاح» قام بجولات مكوكية، بداية مارس الجارى، في سويسرا والدوحة لحضور اجتماعات «فيفا».