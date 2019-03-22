شكرا لقرائتكم خبر عن تميمة فرعونية لبطولة أمم أفريقيا.. ووزير الرياضة يعد بمفاجآت ودعوة قادة القارة للافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيف مصر فعالياتها في يونيو المقبل، خلال الأيام المقبلة التميمة المخصصة للبطولة.

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وعلمت «المصري اليوم» أنه تم الاستقرار على اختيار تميمة فرعونية.

وتُجرى حاليا مفاضلة بين عين حورس، والجعران المصرى، والبومة الفرعونية، وتميمة الملك توت عنخ آمون، ومن المنتظر أن تكثف اللجنة العليا للبطولة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعتها المقبلة للاطلاع على آخر الاستعدادات لحفل القرعة المقررة في الـ 12 من إبريل، تحت سفح الأهرامات، ومن أبرز من تم توجيه الدعوة لهم مارادونا، الأسطورة الأرجنتينية، وإيتو ودروجبا وتوريه والحاج ضيوف وكانو ومصطفى حجي وحاتم الطرابلسي، نجوم الكرة الأفريقية، ومعهم رموز الكرة المصرية حسن شحاتة ومصطفى عبده وفاروق جعفر وحسام حسن وأحمد حسن، فضلا عن دعوة العديد من الشخصيات الدولية والعامة المصرية وقادة أفريقيا للمشاركة في الحدث.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حفل القرعة سيشهد مفاجآت عديدة.