شكرا لقرائتكم خبر عن البدلاء قنبلة موقوتة في «زعيم الثغر» قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، بقيادة حلمى طولان، على مواجهة دمنهور ورأس البر خلال فترة توقف الدورى استعدادا لمباراته الصعبة مع الأهلى المقررة يوم 2 أبريل المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الأسبوع الـ 27 للدورى الممتاز، وإن كانت هناك احتمالات بتأجيل المواجهة في حالة تعارضها مع مباراة الذهاب للنادى الأهلى الذي أوقعته القرعة في مواجهة صعبة للغاية مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

على الجانب الآخر، باتت مشاركة عدد من لاعبى الفريق الذين تعاقد معهم الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية تمثل صداعاً في رأس مجلس الإدارة والجهاز الفني.

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ويأتي أحمد داوودا على رأس هؤلاء اللاعبين، بعد أن ضحى اللاعب بالعديد من العروض التي تلقاها قبل انتقاله على سبيل الإعارة من الزمالك إلى الاتحاد تلبية لرغبة محمد مصيلحى وجماهير النادي، ولم يرضخ لتهديدات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعدم المشاركة في مواجهة الفريق العربية مع الاتحاد وأصر على الاشتراك، وكان أحد العوامل المهمة في ترجيح كفة زعيم الثغر في المواجهة والصعود إلى دور الثمانية بالمسابقة لمواجهة الهلال السعودى، كما أن داوودا كان يأمل من خلال المشاركة مع الاتحاد في العودة لناديه الأصلى الزمالك ومن خلاله الانضمام إلى منتخب مصر، ولكنه فوجئ بوجوده رفيقا دائما لدكة بدلاء الاتحاد.. وامتد الأمر إلى زميله محمد ناصف، المدافع الأيسر للفريق الذي أشاد الجميع بقدراته في الدور الأول للمسابقة، وأصبح جليسا للدكة هو الآخر في ظل وجود أكثر من لاعب بمركزه، أبرزهم السيد سالم القادم من وادى دجلة، وكريم الديب، بخلاف صبرى رحيل القادم من الأهلى والذى ينتظر إشراكه بعد مشاكله الأخيرة مع الجهاز الفنى للفريق وتحويله للتحقيق أمام المستشار القانونى للنادى.

على الجانب الآخر، لم يعلن مجلس إدارة النادى عن الوصول إلى أي اتفاق مع حلمى طولان، المدير الفنى للفريق، حول تجديد تعاقده مع النادى من عدمه، على الرغم من اقتراب منافسات الدورى الممتاز على الانتهاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن مصير «طولان» ربما يكون مرهونا باستمرار تحسن النتائج في المواجهات القادمة للفريق والتى تستهل بمواجهة صعبة أمام الأهلى، على الرغم من حالة النشوة التي يعيشها النادى حاليا بعد الحصول على 7 نقاط في المواجهات الثلاث الأخيرة أمام الإنتاج والجونة خارج ملعبه ثم أمام حرس الحدود. من جهة أخرى، كشف لاعب نادى الاتحاد، نور السيد، أن الموسم الحالى يعد الأفضل له مع زعيم الثغر، حيث أشار إلى أنه انضم للاتحاد من ثلاثة مواسم، ولعب مع الفريق ٩٣ مباراة. وأضاف أن الواجبات الدفاعية التي يكلف بها وراء قلة أهدافه مع الفريق، وقال إن عقده مع النادى ممتد لنهاية الموسم القادم، مشيرا إلى أن الفريق يعيش أجواء من الاستقرار المالى والإدارى لم تتحقق منذ سنوات.