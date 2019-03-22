شكرا لقرائتكم خبر عن علي وأوكا وقمر يزورون شباك «القطبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أحمد على، نجم خط هجوم فريق نادى المقاولون العرب، ماكينة أهدافه واعتلى صدارة هدافى الدورى المصرى الممتاز بالموسم الجارى، بتسجيل هدف التعادل للذئاب في مرمى الزمالك من ركلة جزاء في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء بملعب بتروسبورت بمنافسات الجولة الـ 26 للمسابقة.

وكان أحمد على قد سبق له التسجيل في شباك الأهلى في الموسم الجارى في لقاء فاز فيه المقاولون بهذا الهدف الثمين، ليكون «على» هو قاهر القطبين في الموسم الجارى بالدورى بعد زيارة شباكهما.

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كما تمكن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى من التوهج في مواجهة الأحمر والأبيض وزيارة شباكهما بالدورى هذا الموسم، حيث سجل في خسارة فريقه الأخضر بخماسية على يد الزمالك ببتروسبورت بالجولة الثانية للدورى الممتاز، قبل أن يعود ليسجل هدفاً في الأهلى في فوز فريقه بنتيجة (4-3) في الجولة العاشرة للمسابقة.

كما استطاع أحمد أوكا لاعب فريق نادى الداخلية هز شباك القطبين أيضاً هذا الموسم، فسجل هدفاً مبكراً في لقاء فريقه أمام الزمالك، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأحرز في شباك الأهلى من ركلة جزاء بمنافسات الدور الثانى للمسابقة المحلية ومباراة حسمها فريق التتش بثلاثية.

ويعد محمود قاعود نجم فريق نادى إنبى هو أبرز من سجل في شباك الأهلى والزمالك في موسم واحد بالدورى على مدار المواسم الأخيرة للمسابقة، كونه قاد فريقه البترولى للفوز على القطبين في موسم 2014-2015 فافتتح ثنائية إنبى في المرمى الأبيض وسجل هدف فوز فريقه في الشباك الحمراء في الموسم ذاته.