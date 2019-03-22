شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه بتروجت وديا استعدادًا للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى المصرى البورسعيدى، تدريباته واستعداداته الجدية لمباراة المقاولون العرب المقبلة، في الجولة السابعة والعشرين من الدورى، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعى اليوم «الجمعة»، فيما قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، خوض اللاعبين الذين خاضوا مباراة ودية أمام أبى صقل، أحد أندية شمال سيناء، على استاد بورسعيد، لتدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد، خصوصا أن جلال يبحث خلال المباريات الودية عن تجهيز جميع اللاعبين لأنه يعتمد على القائمة بالكامل ولا يعتمد على مجموعة لاعبين فقط.

ومن المقرر أن يخوض فريق المدينة الباسلة، مباراة ودية أخرى أمام نظيره بتروجت، وذلك في تمام الثالثة عصر غدا السبت على استاد بورسعيد، أيضاً في إطار الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل.