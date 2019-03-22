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يوفنتوس يحدد موقف سامي خضيرة

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حصل الألماني سامي خضيرة، متوسط ميدان يوفنتوس، اليوم الخميس، على الضوء الأخضر للعوة إلى تدريبات فريقه.

وكان خضيرة قد خضع لجراحة، في القلب والأوعية الدموية، لعلاج مشكلة تتعلق بعدم اتساق النبض.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن خضيرة اجتاز جميع الفحوصات اللازمة، بعد فترة من العملية الجراحية، وأصبح جاهزًا لاستئناف نشاطه الكروي بشكل طبيعي.

وعانى خضيرة (31 عاما) من مشاكل في القلب، قبل مباراة يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا، في فبرايرالماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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