صراع اوروبي على موهبة تشيلسي

أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن لاعب تشيلسي الشاب، الذي يتنافس كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على ضمه، بات مرشحًا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "بيلد"، فإن ليفربول يراقب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي لاعب البلوز، الذي تلقى مؤخرًا دعوة للانضمام إلى منتخب بلاده.

ويرفض كالوم هودسون أودوي، تمديد عقده مع تشيلسي، وسبق له التقدم بطلب رسمي للتخلي عنه في الميركاتو الشتوي الماضي من أجل الانتقال إلى بايرن ميونخ.

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ورفض تشيلسي، التخلي عن كالوم هودسون أودي لصالح الفريق البافاري مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، فيما ذكرت تقارير صحفية أن دورتموند قد يسعى لضم اللاعب، في حالة بيع جادون سانشو.

لكن حسب الصحيفة الألمانية، فإن يورجن كلوب، يضع في اعتباراته التعاقد مع كالوم هودسون أودوي الذي بدوره قد يتشجع للانضمام إلى الريدز، خاصة مع تأهل الفريق لدوري الأبطال في الموسم المقبل، بجانب العلاقة الجيدة التي يحظى بها كلوب مع لاعبيه الشباب، حيث منح ترينت ألكسندر أرنولد، ثقته المطلقة ليشارك في التشكيلة الأساسية رغم صغر سنه.

ونوهت الصحيفة أن تشيلسي يتطلع للاحتفاظ بلاعبه، بعدما فرض عليه الاتحاد الدولي، عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات، بسبب تجاوزات في التعاقد مع اللاعبين القصر.