شكرا لقرائتكم هازارد يقود بلجيكا للفوز على روسيا بثلاثية.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب البلجيكى فوزا غاليا على نظيره الروسى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الملك بودوان" فى افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2020 المقبلة.

سجل أهداف بلجيكا، يورى تيليمانز فى الدقيقة 14، والنجم ايدين هازارد (هدفين) فى الدقيقتين 45 (من ركلة جزاء) و86، فيما احرز دينيس تشيرشيف هدف روسيا الوحيد فى الدقيقة 16 بعد خطأ فادح من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وتعرض الكسندر جولوفين لاعب روسيا للطرد فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء لحصوله على انذارين.

وكان منتخب كازاخستان قد حقق الفوز 3-0 على أسكتلندا فى نفس المجموعة، وفاز منتخب قبرص على سان مارينو بخماسية.

وسيلتقى منتخب بلجيكا مع قبرص يوم الأحد المقبل، فيما ستواجه روسيا، كازاخستان فى نفس اليوم.

وانتهت باقى المباريات التى أقيمت اليوم بالنتائج التالية:

المجموعة الخامسة

سلوفاكيا 2 Vs المجر 0

كرواتيا 2 Vs أذربيجان 1

المجموعة السابعة

النمسا 0 Vs بولندا 1

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مقدونيا 2 Vs لاتفيا 1

الكيان الصيونى 1 Vs سلوفينيا 1



تشيرشيف

تيليمانز وباتشواى

فرحة الهدف الأول

هازارد يتعرض للعرقلة