محمود متولى يكشف حقيقة توقيعه للأهلى...

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جدة - عمرو شويل علق محمود متولى مدافع الإسماعيلى على الإنباء التى تداولت خلال الأيام الماضية بسأن توقيعه للنادى الأهلى .
قال متولى فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير: "يوجد عقد بيني وبين النادي الإسماعيلي عقد ولن أستطيع التحرك بدون إذنهم وقبل أي شئ بحترم جمهور النادي ومازلت لاعبا في الفريق ولن أبخل بنقطة عرق".
يذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة التعاقدات قطعت شوطًا كبيرًا في حسم صفقة محمود متولي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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