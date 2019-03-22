شكرا لقرائتكم فرض رقابة قوية على حكام مباراة القمة؟ الغندور: كل شيئ وارد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن اتحاد الكرة قرر استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها 30 مارس الحالى ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
أضاف الغندور خلال تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور إنه يتمنى أن تكون هناك رقابة قوية على طاقم التحكيم الأجنبى سواء خلال إقامته فى الفندق أو زيارتهم للأماكن السياحية فى مصر.
وتحدث لاعب الزمالك السابق عن توقعاته لمباراة القمة بين القطبين: "أن كل الاحتمالات واردة بشأن نتيجة المباراة".
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