شكرا لقرائتكم هولندا تكتسح روسيا البيضاء برباعية فى تصفيات يورو 2020.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب هولندا فوزا عريضا على ضيفه روسيا البيضاء بأربعة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم بمدينة فينورد، فى افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2020 المقبلة.

احرز أهداف الطاحونة الهولندية، ممفيس ديباى (هدفين) فى الدقيقتين 1 و55 (من ركلة جزاء)، وفاينالدوم لاعب ليفربول فى الدقيقة 21، وزميله فى الريدز فيرجيل فان دايك فى الدقيقة 86.

وهدف ديباى الأول بعد 51 ثانية هو أسرع هدف يسجله المنتخب الهولندى منذ هدف فيليب كوكو ضد رومانيا عام 2005 بعد 38 ثانية فقط.

كما بات ديباى أصغر لاعب يسجل 15 هدفًا للطواحين منذ باتريك كلويفرت عام 1999.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب هولندا مع نظيره الألمانى فى قمة مباريات المجموعة يوم الأحد المقبل فى ثانى الجولات.

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وفى نفس المجموعة، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على استونيا بهدفين دون رد.



ديباى يحتفل بالهدف

ممفيس ديباى

هدف ديباى