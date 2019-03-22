شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: مفيش أى مسئول انحاز للنادى الأهلى عبر التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار التعاقدات بنادى الأهلى أنه على مر التاريخ لا يوجد مسئول من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم ولا وزير الرياضة انحاز للنادي الأهلى.

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات فى برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الأهلى ، أن رؤساء الأهلى على مدار التاريخ لديهم قرارات قوية تساعد الجمهور دائما وتضع مصلحة النادى أولوية أمامهم دون النظر الى الضغوطات.

وأشار عدلى القيعى إلى أنه لا يوجد أحد يدعم الأهلى على أخطاء ولكن فى أخذ الحق فقط وهذا الأمر طبيعى ويشاع دائما أن الجميع يساند الأهلى لحصد البطولات المحلية وهذا غير حقيقى لانها بطولات عن جهد وعرق.