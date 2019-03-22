20 قارباً في رابعة جولات «الشواحيف» بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

تستضيف شواطئ خورفكان اليوم، منافسات الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة (الشواحيف) التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة قرابة 20 قارباً تمثل مختلف أندية الدولة، والاشتراك الفردي وعدداً من القوارب القادمة من دولتي الكويت والبحرين.

وتعتبر جولة خورفكان إحدى أهم جولات البطولة التي اعتاد نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية تنظيمها كل عام في مياه خورفكان.

وكان نادي الشارقة البحري برئاسة علي بن سالم المدفع، رصد كل الإمكانيات اللازمة لتنظيم جولة اليوم بالمستوى الذي يليق باسم مدينة خورفكان وإمارة الشارقة.

وتستمد البطولة جمالها من فكرة القارب الذي صمم بالشكل القديم لقوارب الصيد في الخليج، في الوقت الذي أضيفت إليه محركات حديثة من أفضل طراز. والفكرة من هذا السباق هي ربط الحاضر بالماضي، عبر فكرة أنيقة مبتكرة. ويقود كل قارب سائق وملاح في أغلب الأحيان، حيث إن هناك قوارب يقوم بقيادتها شخص واحد.

ويتصدر ترتيب القوارب المشاركة في البطولة، قارب المشخص بقيادة النوخذة خليفة بن زيبان، ومساعدة محمد أحمد الحمري.

وتحمل جولة خورفكان المقرر إقامتها اليوم، المرحلة الرابعة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، حيث استضافت أبوظبي جولة، ودبي جولتين، ويتبقى على ختام البطولة تنظيم مرحلتين ختاميتين إحداهما في أبوظبي والأخرى في دبي.

وكان مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية منذ أن تولى مهمة الرياضات البحرية بمختلف أنواعها في الإمارة حريصاً على توزيع مختلف الفعاليات البحرية على مختلف الوجهات البحرية التي تزخر بها الإمارة، بدءاً من بحيرة خالد التي اعتادت على احتضان منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبحيرة الخان في مدينة الشارقة التي تشهد أيضاً منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية.

فيما تستضيف شواطئ الحمرية وكلباء وخور الخيرة، منافسات الشراع التراثي والحديث، والتجديف التراثي والحديث.