شكرا لقرائتكم خبر عن هيوستن يسقط في ممفيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر هيوستن أمام ممفيس 125-126 بعد التمديد، على الرغم من تسجيل نجم الأول جيمس هاردن 57 نقطة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في حين تابع فيلادلفيا عروضه القوية بالفوز سادسا تواليا.

وهي المرة السابعة هذا الموسم يتخطى فيها هاردن حاجز الخمسين نقطة، فعزز أرقامه في صدارة ترتيب المسجلين ورفع معدله إلى 36,1 نقطة في المباراة الواحدة.

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