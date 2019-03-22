نهيان بن زايد: أثبتم للعالم أن الإرادة تصنع التغيير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

جسد حفل ختام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بمدينة زايد الرياضية، أمس، العديد من المعاني السامية، أهمها التسامح تماشياً مع احتفاء الدولة بعام التسامح في 2019، وقدمت أبوظبي لوحة فنية رائعة في أمسية 7 نجوم بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة ومسؤولي الأولمبياد الخاص الدولي، وعدد من الرياضيين، ولاعبي الوفود المشاركة، وعبر بعضهم في العديد من المقاطع المعروضة على شاشة الملعب عن أمانيهم في الحياة والدور البارز الذي لعبه الأولمبياد الخاص وفعالياته بتطوير شخصياتهم وإكسابهم العديد من القيم النبيلة، موجهين شكرهم إلى أبوظبي على استضافتها المبهرة للحدث وأكبر حدث إنساني ورياضي حول العالم.

وخاطب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الحضور موجهاً التحية إلى ضيوف الحدث، وقال: «لقد تشرفنا باستضافتكم في دولتنا الحبيبة بلدكم الثاني، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الألعاب العالمية برسالة سامية مفادها بأنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم فقط الإرادة تصنع الفارق، ولكل الرياضيين الموجودين معنا اليوم نشكركم على إظهار مواهبكم للعالم أجمع أنتم أثبتم أن الإرادة تصنع التغيير لأنكم مصدر إلهام لنا، لقد كان فخراً لنا أن نستضيف الألعاب في أبوظبي، ويبقى علينا مهمة أخيرة أن نعلن رسمياً اختتام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 شكراً لكم».

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية الرائعة التي أحياها عدد من الفنانين تقدمهم راشد الماجد ووليد الشامي، وأبرز النجوم العالميين الأمريكية كيلا سبتيل التي اختتمت معها فقرات الحفل بإحدى أغانيها الشهيرة في فيلم جريتش شومان، فضلاً عن فقرة أخرى للفنانة المعروفة نيكول شوانزنجر. وجرت مراسم الحفل الرسمية بعد فقرات فنية استمتع بها كل من في الملعب والمدرجات التي شهدت حضوراً جماهيرياً جيداً تفاعلوا مع الحدث بصورة رائعة، وتوجه مجموعة من ضباط الشرطة إلى منصة الحفل لإنزال علم الأولمبياد الخاص وتسلميه إلى رياضيي الأولمبياد الخاص من السويد عبر اثنين من رياضيي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهما سيف القبيسي وحذار الجيلاني، إيذاناً بتحول استضافة الألعاب العالمية في نسختها الشتوية المقبلة إلى السويد 2021، كما يؤكد معاني التضامن والتوحد للعمل معاً والتي يحث عليها الأولمبياد الخاص، وسبق تسلم العلم فقرة فنية قدمتها فرقة سويدية بالتزامن مع استضافة دولتهم النسخة المقبلة.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قد تسلم علم الأولمبياد الخاص قبل عامين في ختام الألعاب العالمية الشتوية في النمسا.

وخاطب الحضور جوفان ستريد، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السويدي وأحد رياضيي الأولمبياد الخاص في السويد، معربين عن سعادتهما باستضافة بلدهما الحدث عقب عامين، ومتطلعين إلى تقديم الحدث بالشكل اللائق عقب الإبهار الذي أظهرته أبوظبي للعالم أجمع، كما شهد الحفل عروضاً استعراضية لجمع من المحترفين ما ألهب حماس الحضور.

النيادي: نجاح كبير للحدث

قال سعيد النيادي رئيس الوفد الإماراتي في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص: تكلل الحدث بالنجاح، وفق ردود الأفعال التي تلقاها من الوفود المشاركة، ووجه شكره إلى القائمين على التنظيم والقيادة الرشيدة للدولة، مؤكداً أن استضافة الحدث هي رسالة إلى العالم أجمع، مفادها أن الإمارات تهتم وتعتني بأصحاب الهمم، وتعمل على إبراز دورهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف: «ختامها مسك، وفرحة وابتسامة على وجوه أصحاب الهمم ووالديهم المرافقين لهم والجماهير المتابعة للحدث».

راشد الماجد يعبر عن قيم الإمارات النبيلة

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قدم المطرب الخليجي راشد الماجد فقرة غنائية على هامش الحفل عبرت عن دور أبوظبي الرائد في استضافة كبرى الأحداث العالمية.

كما أبان الماجد عن العديد من المعاني والقيم النبيلة التي يتمتع بها شعب الإمارات وأبناء زايد وكرم الضيافة وحسن الاستقبال للضيوف من كل أنحاء العالم.

وضمت الأغنية العديد من الكلمات المعبرة مثل الأمجاد والسعادة.