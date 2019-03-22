قفز حواجز في نادي تراث الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح اليوم في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات أول أشواط منافسات قفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية ودعم من نادي تراث الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي ولونجين راعية دوري القفز، ورصدت للفائزين فيها جوائز مالية قيّمة يبلغ مجموعها 700 ألف درهم، يتنافس عليها جميع فئات الفرسان والفارسات. يمثل اتحاد الفروسية في المنافسات حسام زميت، ويترأس لجنة التحكيم خليل إبراهيم بمعاونة ثلاثة محكمين دوليين، ومسارات الأشواط يصممها الدولي فوكر سميث، والميادين يشرف عليها علي مهاجر.

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