الرميثي يزكي سلمان بن إبراهيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، دعمه لاستمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والعمل على فوزه لفترة ولاية جديدة تبدأ من 2019.

وأوضح بيان مشترك لمحمد خلفان الرميثي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، صدر أمس، أنهما اتفقا على دعم الرميثي لاستمرار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والعمل على فوزه لولاية جديدة، إلى جانب استفادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من البرنامج الانتخابي الطموح الذي أعلنه الرميثي في حملته الانتخابية، بما يتضمنه من إطلاق مسابقات وضمان الزيادة في عائدات الاتحاد الآسيوي، وتوزيعها على دول القارة.

كما تعاهد الطرفان على التعاون والتكاتف والعمل معاً خلال المرحلة المقبلة، لما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستقلاليته وشفافيته، بما يضمن تطور كرة القدم ورقيها في دول أكبر قارات العالم، والتي تجمع حوالي ثلثي سكانه.

‏وبهذه المناسبة أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريح له، عن شكره للرميثي. وقال: «أتوجه بالشكر إلى محمد خلفان الرميثي على ‏استقباله لنا وضيافته، وروح الأخوة الطيبة التي أبداها تجاهنا لإتمام هذا اللقاء، على الرغم من التنافس القوي والشريف الذي جمعنا في الهدف والرؤية، لما هو في صالح كره القدم الآسيوية. كما أشكره على دعمه لي، وعلى برنامجه الانتخابي الطموح الذي يمثل بحد ذاته، ورقة عمل مهمة ستسهم في رقي الكرة الآسيوية وسنضعها بلا شك موضع الاهتمام والتنفيذ، وهذا ليس غريباً على رجل بحجم ومكانة محمد خلفان الرميثي، ‏الذي أدعوه على الرغم من مشاغله ‏ومسؤولياته العديدة، ألا يبتعد عن ساحة الكرة الآسيوية وخدمتها، فهي تحتاج رجالاً يحلمون ويعملون من أجل مستقبلها ‏ومستقبل شبابها».

‏ من جانبه وجه محمد خلفان الرميثي الشكر للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مبادرته هذه، وزيارته لبلده دولة الإمارات. وقال في تصريح له: «أود في البداية توجيه الشكر إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على مبادرته هذه وزيارته بلده، دولة الإمارات. ويهمني تأكيد أن ترشحي منذ البداية لم يكن سعياً إلى منصب، وإنما كان دافعه الأساسي وضع الكرة الآسيوية ‏في المكانة اللائقة بها بين قارات العالم، من خلال برنامج يعكس رؤيتي في كيفية تطوير اللعبة في أكبر قارات العالم. وقد أسعدني ترحيب الشيخ سلمان بالاستفادة من هذا البرنامج والعمل على تحقيقه على أرض الواقع؛ لذا لن أدخر جهداً في دعمه ومساندته، ‏من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي في هو صالح الجميع».

كما توجه بالشكر إلى كل من سانده أفراداً ودولاً، ومن تفاعل مع رؤيته، واعداً الجميع بمواصلة المسيرة لضمان مستقبل أفضل للكرة الآسيوية.

وكان محمد خلفان الرميثي قال خلال عرض برنامجه الانتخابي: «أتعهد بجعل كرة القدم عادلة مالياً، حيث سأستثمر 320 مليون دولار لتطوير اللعبة، وأتعهد بمليوني دولار لكل اتحاد وطني منتمٍ للاتحاد القاري».

وأضاف: «أتعهد بمنافسات شاملة وعادلة لكل فئات الأعمار، وأريد لكل شاب وفتاة أن تكون لديه فرصة للعب، وعدي لكم أن قيم النزاهة والشفافية والاحترام ستكون جزءاً من سياستي في إدارة الاتحاد الآسيوي في حال كسبت الانتخابات، وستكون هناك شراكات تجارية لدعم موارد الاتحاد القاري، وسنخصص 25% من إيرادات الاتحاد لكرة القدم النسائية».