«متلازمة داون» أبرزوا قدراتهم من السباحة إلى المضمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

صادف الاحتفال باليوم العالمي ل«متلازمة داون» يوم أمس، ختام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 والتي احتضنتها العاصمة أبوظبي، أظهر من خلالها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والذين كان من بينهم أكثر من 1000 رياضي يعانون من متلازمة داون، مهاراتهم ومواهبهم الواسعة النطاق.

لم يمضِ وقت طويل وكانت المواقف مختلفة للغاية، ليتحقق شعار يونيس كينيدي شرايفر «دعني أفُز، فإن لم أستطع، فدعني أكُن شجاعاً في المحاولة» عندما أرادت يونيس إقامة معسكر رياضي لمدة يوم واحد بحديقة منزلها للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية؛ لاستعراض مهاراتهم الرياضية والبدنية، حلم إنساني بدأته بشقيقتها روز ماري، حاولت خلاله مساعدة أختها لممارسة أي نشاط إنساني يسهل عليها، لتكون الرياضة تلك البوابة السحرية التي خرجت منها روز ماري، وتصبح كياناً جديداً في المجتمع وعضواً فاعلاً.

وأصبحت كينيدي أسطورة في وقت لاحق، عندما أرادت إقامة «أولمبياد خاصة» في شيكاغو يشمل السباحة، سمع المنظمون المزيد من القصص الملهمة، بما في ذلك أن المصابين بمتلازمة داون الذين يعانون من «الطفو السلبي» سوف يسقطون في الماء مثل الصخور.وبالنسبة لشرايفر، كانت النقطة الأساسية لهذه الأحداث الرياضية هي تغيير مواقف الناس لذلك تأكدت من تضمين السباحة في تلك الألعاب الأولى في عام 1968، ومنذ ذلك الحين يبرز الرياضيون الذين يعانون من متلازمة داون، كنجوم رياضيين في مختلف الألعاب .

وأكدت آني ماكليندون خبيرة التدريب والمندوبة الفنية للسباحة في المياه المفتوحة، أن حدث سباحة المياه المفتوحة لعام 2019 للألعاب العالمية في أبوظبي، أتاح لحظات ستكون في الاعتبار بالتغير بشأن قدرات الأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

وقالت: لديّ دائمًا نظرة بعيدة المدى، عندما أرى الرياضيين المصابين بمتلازمة داون، يشاركون في السباحة المفتوحة والتي تعد واحدة من أكثر الرياضات تحديًا على وجه الأرض، يجعلني ذلك في قمة السعادة، لأن هؤلاء الرياضيين كان لديهم دائمًا القدرة على المنافسة في الألعاب الرياضية على جميع المستويات.

وكان سباق الترايثلون في الألعاب العالمية لعام 2015، أظهر الرياضي الأمريكي بن ​​هايتماير أول رياضي يعاني من متلازمة داون يتنافس في أول سباق ثلاثي في ​​تاريخ الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة.

وكان بن ​​هايتماير (25 عاماً)، جزءًا من سباق الترايثلون الوطني الأولمبي الخاص الأول من نوعه الذي تم استضافته في ولاية نيو جيرسي، ثم ارتقى به إلى مستوى جديد للألعاب العالمية، و قالت ليزا رومر، مديرة الترايثلون: «بن، مصدر إلهام وكان يعلم أن مدربيه وعائلته كانوا يعتمدون عليه، لقد أعطانا جميعًا إحساسًا بأننا نستطيع القيام بذلك، عليك فقط أن تبتسم بفرح كبير عندما ترى ذلك يتحقق، قبل أن يصل إلى هذا الركن، عندما تسمع أنه على بعد نصف ميل، تشعر بالحماس الشديد لأنك تعلم أنه سيعيش حلم أن يفخر بنفسه وكل فرد يستجيب لذلك.